ЧП в Ираке

В результате неточно пущенной американской ракеты получили ранения два солдата армии США и два жителя иракской столицы. Она попала в машину коалиционных войск в восточной части Багдада. Загорелся не только автомобиль. Огонь быстро перекинулся на соседние дома. Американское командование ограничилось извинениями. К слову, с начала военной операции в марте 2003 года в Ираке погибли более 4 тысяч американских военнослужащих и почти 30 тысяч получили ранения. Подсчеты жертв среди иракцев никто не ведет, но речь идет о десятках тысяч убитых.