В Молодечно 15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания

Новости Беларуси. В Молодечно подросток упал с крыши здания.

По информации УСК по Минской области, происшествие случилось вечером 16 апреля. Правоохранители получили информацию о госпитализации несовершеннолетнего с травмами, которые были получены в результате падения с высоты. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания, которое расположено на территории предприятия в Молодечно.

В экстренные службы сообщили знакомые молодого человека.

Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

Проводится работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних. Собирается материал, характеризующий участников инцидента.

Также особое внимание уделяется условиям, которые способствовали случившемуся. Выясняется, каким образом организован доступ к объекту, какие меры предприняты ответственными лицами, чтобы посторонние не проникали внутрь.