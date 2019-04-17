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В Молодечно 15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания

17 апреля 2019 15:16
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Новости Беларуси. В Молодечно подросток упал с крыши здания.  

По информации УСК по Минской области, происшествие случилось вечером 16 апреля. Правоохранители получили информацию о госпитализации несовершеннолетнего с травмами, которые были получены в результате падения с высоты. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.  

15-летний подросток упал с крыши нефункционирующего здания, которое расположено на территории предприятия в Молодечно.  

В экстренные службы сообщили знакомые молодого человека.  

Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Назначен ряд экспертиз.   

Проводится работа с родителями, законными представителями несовершеннолетних. Собирается материал, характеризующий участников инцидента.   

Также особое внимание уделяется условиям, которые способствовали случившемуся. Выясняется, каким образом организован доступ к объекту, какие меры предприняты ответственными лицами, чтобы посторонние не проникали внутрь.    

В конце минувшего года 18-летний студент выпал из окна общежития в Минске и погиб (читать далее).  

# Падение с высоты # происшествия

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