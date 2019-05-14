В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни
Новости Беларуси. Утром 13 мая в Узденском районе машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 48-летний житель деревни Любяча на Lada 212140 попал в ДТП на 1 км дороги Хотляны – Любяча. Мужчина ехал в сторону Хотлян.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
В 8:50 автомобиль с не подающим признаков жизни водителем был обнаружен проезжавшим мимо гражданином. Причина смерти водителя выясняется.
Согласно предварительной информации, мужчина был трезв, пристёгнут, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.
Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
ГАИ напоминает, что при плохом самочувствии опасно садиться за руль.
Весной 2019 года в Волковысском районе пожилой водитель потерял сознание за рулём.
Машина съехала в кювет – здесь подробности.