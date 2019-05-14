В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни

Новости Беларуси. Утром 13 мая в Узденском районе машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 48-летний житель деревни Любяча на Lada 212140 попал в ДТП на 1 км дороги Хотляны – Любяча. Мужчина ехал в сторону Хотлян.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома

В 8:50 автомобиль с не подающим признаков жизни водителем был обнаружен проезжавшим мимо гражданином. Причина смерти водителя выясняется. Согласно предварительной информации, мужчина был трезв, пристёгнут, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома