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В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни

14 мая 2019 09:36
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Новости Беларуси. Утром 13 мая в Узденском районе машина съехала в кювет и врезалась в дерево.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, 48-летний житель деревни Любяча на Lada 212140 попал в ДТП на 1 км дороги Хотляны – Любяча. Мужчина ехал в сторону Хотлян.  

В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни-1

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

В 8:50 автомобиль с не подающим признаков жизни водителем был обнаружен проезжавшим мимо гражданином. Причина смерти водителя выясняется.  

Согласно предварительной информации, мужчина был трезв, пристёгнут, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.  

В Узденском районе был обнаружен автомобиль с водителем без признаков жизни-4

Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома  

ГАИ напоминает, что при плохом самочувствии опасно садиться за руль.  

Весной 2019 года в Волковысском районе пожилой водитель потерял сознание за рулём.  

Машина съехала в кювет – здесь подробности.  

# Авария в Минской области # происшествия

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