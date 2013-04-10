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В Бресте уборщицы гипермаркета «подчистили» полки с товарами почти на 8 миллионов рублей

10 апреля 2013 13:00
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Новости Беларуси. Уборка с выносом. В Бресте четыре уборщицы одного из гипермаркетов «подчистили» полки с товарами почти на 8 миллионов рублей. Действовали в ночную смену, не сговариваясь. Женщины срывали с продуктов и товаров штрих-коды. Затем в течение смены выносили и прятали их в камеры хранения, которыми пользуются покупатели. Уходя с рабы, прихватывали краденое.

Забили тревогу товароведы, заметившие, что с полок бесследно исчезают колбасы, мясо, хлеб, дезодоранты и нижнее белье. Вычислили воришек по записям камер видео-наблюдения. Теперь делом занимаются следователи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ткачук, заместитель начальника следственного отделения Брестского межрайонного Следственного комитета:
Аналогичным способом совершения краж имущества они совершали на протяжении двух предыдущих недель. Четыре женщины задержаны были, дали признательные показания, предпринимают попытки к возмещению ущерба. В настоящее время отпущены под подписку о невыезде.

# Криминал # Кража

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