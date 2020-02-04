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В Бресте SEAT сбил 9-летнего школьника на пешеходном переходе

04 февраля 2020 08:22
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Новости Беларуси. 3 февраля около половины шестого вечера в Бресте в аварии пострадал школьник. 

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 61-летний местный житель за рулём SEAT Alhambra двигался по улице Мицкевича. 

В Бресте SEAT сбил 9-летнего школьника на пешеходном переходе -1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

На перекрёстке с улицей Ленина иномарка наехала на 9-летнего брестчанина, который шёл по регулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

По факту происшествия ведётся проверка. 

В Бресте SEAT сбил 9-летнего школьника на пешеходном переходе -4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома 

На неделе в Ольшанах произошёл наезд на подростков. 

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# Авария в Бресте # происшествия

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