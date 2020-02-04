В Бресте SEAT сбил 9-летнего школьника на пешеходном переходе

Новости Беларуси. 3 февраля около половины шестого вечера в Бресте в аварии пострадал школьник. По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, 61-летний местный житель за рулём SEAT Alhambra двигался по улице Мицкевича.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На перекрёстке с улицей Ленина иномарка наехала на 9-летнего брестчанина, который шёл по регулируемому пешеходному переходу. Ребёнок получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту происшествия ведётся проверка.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома