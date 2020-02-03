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Ночная авария на Партизанском. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась

03 февраля 2020 14:31
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Новости Беларуси. Серьезное дтп произошло этой ночью в столице. На Партизанском проспекте столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ночная авария на Партизанском. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась-1

По предварительной информации, водитель BMW выбрал неверную скорость и потерял управление. Произошло столкновение с автомобилем Mazda, который от удара перевернулся и вылетел на тротуар. Водитель опрокинутого авто в больнице. Предполагаемый виновник аварии серьезно не пострадал.

Ночная авария на Партизанском. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась-4

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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