Ночная авария на Партизанском. Mazda вылетела на тротуар и перевернулась

Новости Беларуси. Серьезное дтп произошло этой ночью в столице. На Партизанском проспекте столкнулись два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По предварительной информации, водитель BMW выбрал неверную скорость и потерял управление. Произошло столкновение с автомобилем Mazda, который от удара перевернулся и вылетел на тротуар. Водитель опрокинутого авто в больнице. Предполагаемый виновник аварии серьезно не пострадал.