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В маршрутке «Минск-Солигорск» пьяный пассажир с ножом устроил переполох

21 февраля 2018 15:58
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Новости Беларуси. Нетрезвый пассажир маршрутки «Минск-Солигорск» устроил нешуточный переполох во время движения.    

По информации УВД Миноблисполкома, правоохранителям об инциденте сообщила пассажирка и сказала, что пьяный мужчина направился к водителю и навис над ним с ножом. Невозможно было точно сказать, что вызвало такую реакцию пассажира, который спокойно сидел на месте.    

Сотрудники ГАИ остановили транспортное средство и вывели пассажира, изъяв у него складной нож. Мужчина сразу не смог объяснить, что произошло.  

В маршрутке «Минск-Солигорск» пьяный пассажир с ножом устроил переполох-1

Фото: УВД Миноблисполкома  

Водитель отметил, что мужчина подошел к нему с ножом, но не мог ничего членораздельно сказать. Пассажир стоял за спиной, пытался что-то говорить, но не предпринимал никаких действий.  

По словам 53-летнего пассажира, он в нетрезвом состоянии сел в маршрутку. Когда местный житель увидел в ухе у водителя телефонную гарнитуру, то предположил, что водитель обсуждает с подельником «план ограбления пассажиров». Мужчина решил предотвратить «преступление», достал нож и попытался сказать водителю, чтобы тот ехал в милицию.  

В крови мужчины было два промилле алкоголя.  

В отношении пассажира составлен административный протокол. Материал проверки направлен для дачи правовой оценки в Слуцкий РОСК, а мужчина несколько дней проведет в изоляторе временного содержания.  

# происшествия # Фотофакт # Нападение

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