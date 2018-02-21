В маршрутке «Минск-Солигорск» пьяный пассажир с ножом устроил переполох

Сотрудники ГАИ остановили транспортное средство и вывели пассажира, изъяв у него складной нож. Мужчина сразу не смог объяснить, что произошло.

По информации УВД Миноблисполкома, правоохранителям об инциденте сообщила пассажирка и сказала, что пьяный мужчина направился к водителю и навис над ним с ножом. Невозможно было точно сказать, что вызвало такую реакцию пассажира, который спокойно сидел на месте.

Водитель отметил, что мужчина подошел к нему с ножом, но не мог ничего членораздельно сказать. Пассажир стоял за спиной, пытался что-то говорить, но не предпринимал никаких действий.

По словам 53-летнего пассажира, он в нетрезвом состоянии сел в маршрутку. Когда местный житель увидел в ухе у водителя телефонную гарнитуру, то предположил, что водитель обсуждает с подельником «план ограбления пассажиров». Мужчина решил предотвратить «преступление», достал нож и попытался сказать водителю, чтобы тот ехал в милицию.

В крови мужчины было два промилле алкоголя.