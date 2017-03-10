В Бресте ночью взломали банкомат и похитили крупную сумму денег

Новости Беларуси. В Бресте взломали банкомат и похитили крупную сумму денег. Инцидент произошел ночью, о нем сообщили работники аптеки, которые не смогли утром открыть заблокированную дверь.

По официальной информации, у банкомата есть внешние повреждения. Личность злоумышленника устанавливается. Сумма похищенного в интересах следствия не разглашается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

По изъятым вещественным доказательствам назначен ряд исследований. Для установления личности подозреваемых сотрудники органов внутренних дел осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Похитителю грозит тюремный срок от 3 до 12 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.