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В Бресте ночью взломали банкомат и похитили крупную сумму денег

10 марта 2017 07:27
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Новости Беларуси. В Бресте взломали банкомат и похитили крупную сумму денег. Инцидент произошел ночью, о нем сообщили работники аптеки, которые не смогли утром открыть заблокированную дверь.

По официальной информации, у банкомата есть внешние повреждения. Личность злоумышленника устанавливается. Сумма похищенного в интересах следствия не разглашается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
По изъятым вещественным доказательствам назначен ряд исследований. Для установления личности подозреваемых сотрудники органов внутренних дел осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Брестским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Кража») Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Похитителю грозит тюремный срок от 3 до 12 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кража # Марина Дранькова

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