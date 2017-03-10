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Россиянин пытался перевезти через белорусско-польскую границу револьвер и 124 боевых патрона

10 марта 2017 05:51
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Новости Беларуси. Револьвер и 124 боевых патрона задержаны брестскими таможенниками в пункте оформления «Варшавский мост». Оружие через границу с Польшей в направлении Беларуси пытался провезти гражданин России.

В ходе досмотра боеприпасы были найдены как в одежде нарушителя, так и в личных вещах багажного отделения. Баллистическая экспертиза показала, что пистолет предназначен для стрельбы и соответствует калибру патронов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Рудаков, заместитель начальника Брестской таможни по правоохранительной работе:
В ходе проведения операции таможенного контроля у данного гражданина было обнаружено 50 патронов. При дальнейшем углубленном досмотре уже в боксе было еще обнаружено 74 патрона, а также револьвер «Smit». При въезде в пункт пропуска гражданин заявил об отсутствии у него запрещенных предметов.

По результатам экспертизы в отношение нарушителя возбуждено уголовное дело. Статья предусматривает лишение свободы от трех до семи лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы # Игорь Рудаков

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