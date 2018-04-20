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В Бресте мужчина собирался прыгнуть с 9 этажа. Спасатели полчаса убеждали его не делать этого

20 апреля 2018 14:21
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Новости Беларуси. В Бресте 19 апреля мужчина собирался прыгнуть с 9 этажа жилого дома. Гражданина отговорили.  

Как сообщает БЕЛТА, 41-летний брестчанин сидел на козырьке. Около трёх дня о мужчине стало известно спасателям.  

Гражданину на помощь выехали сотрудники пожарной аварийно-спасательной службы №1 ГОЧС. Трое из них поднялись на верхний этаж девятиэтажки и начали убеждать брестчанина не совершать опрометчивый поступок.  

Разговор продолжался примерно полчаса. Спасатели смогли убедить мужчину сохранить свою жизнь.  

Весной 2018 года житель девятиэтажки в Орше собирался взорвать бытовой газ в квартире. 

Оршанца отговорил диспетчер МЧС – здесь подробнее.  

# происшествия # Спасение

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