21-летний парень избил и ограбил студента в Минске

Новости Беларуси. Задержан минчанин, который напал на студента.

По информации ГУВД Мингорисполкома, тридцатого октября к правоохранителям обратился студент одного из минских вузов и сообщил, что неизвестный мужчина на улице Курчатова открыто и с применением насилия похитил 20 рублей.

Студент рассказал, что возвращался в общежитие около 23 часов. К парню подошел молодой человек и начал угрожать применением газового баллона, затем неизвестный несколько раз ударил парня в лицо, а когда тот упал, то стал бить ногами по туловищу. Нападавший похитил деньги и скрылся.

На месте происшествия были обнаружены вещественные доказательства.

На раскрытие преступления понадобилось менее суток. Личность злоумышленника была установлена по горячим следам. Нападавшего задержали. Им оказался 21-летний безработный молодой человек. Он ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и уклонение от отбывания наказания в виде исправительных работ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».