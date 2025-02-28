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В суде Заводского района Минска вынесли приговор по делу о кибермошенничестве

28 февраля 2025 17:09
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Вместо быстрого заработка – 7,5 лет лишения свободы. В суде Заводского района Минска вынесен приговор по делу о кибермошенничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поисках легких денег обвиняемый передавал преступникам данные чужих банковских карт.

В суде Заводского района Минска вынесли приговор по делу о кибермошенничестве-2

Жертв искал в социальных сетях, размещал объявления о возможности легкого заработка – предлагал оформить платежные карты за небольшую плату. Обещал, что их можно использовать для вывода денег, полученных от торговли криптовалютой. Таким образом, в преступную схему было вовлечено не менее 18 человек. После получения банковских карт подсудимый передавал их данные своим пособникам, которые использовали счета для получения похищенных средств. В результате противоправной деятельности пострадали 158 человек, общий ущерб составил более 144 тысяч рублей.

В суде Заводского района Минска вынесли приговор по делу о кибермошенничестве-4

Никита Шведов, помощник прокурора Заводского района Минска:
Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием основного наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, со штрафом 300 базовых величин без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

# Интернет-мошенничество

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