Прямой эфир

Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе

17 января 2018 10:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сообщение о раненой птице, которая нуждается в помощи, поступило утром 16 января от работников инспекции охраны животного и растительного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лебедя со сломанным крылом освободили из ледяного плена спасатели в Березинском районе-1

В ледяной ловушке на территории озера у агрогородка Поплавы находился лебедь со сломанным крылом. Улететь птица не могла, а вот погибнуть – в два счета. Мгновенно отреагировав, спасатели выехали к водоему, где их дожидались работники инспекции охраны животного и растительного мира. Совместными усилиями раненую птицу спасли. На произвол судьбы, разумеется, пострадавшего не бросят: лебедя отправят жить и лечиться в общество «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Месяц назад мы рассказывали о необычной операции спасения в Минской области. Сотрудники МЧС пытались вызволить лебедя, а что из этого получилось – смотрите здесь.

# общество # Фотофакт # Птицы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Школьники из Минска создали новый химический продукт и мобильное приложение – игру-викторину «Учи-играй». В чём их суть?
17 января 2018 10:07

Школьники из Минска создали новый химический продукт и мобильное приложение – игру-викторину «Учи-играй». В чём их суть?

Что делать, если вашу вещь украли из гардероба? Разбираем алгоритм ваших действий
17 января 2018 09:42

Что делать, если вашу вещь украли из гардероба? Разбираем алгоритм ваших действий

Маринованные грибы, нашинкованная айва: что любит закатывать на зиму Наталья Батракова? Секреты приготовления
17 января 2018 09:30

Маринованные грибы, нашинкованная айва: что любит закатывать на зиму Наталья Батракова? Секреты приготовления