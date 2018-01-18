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Оперативники более часа проламывали лёд: видео спасения лося в Брагине

18 января 2018 13:19
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Новости Беларуси. Необычную операцию провели брагинские милиционеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Оперативники более часа проламывали лёд: видео спасения лося в Брагине-1

Оперативники более часа проламывали лёд: видео спасения лося в Брагине-3

Спасать правоохранителям пришлось лося. Сохатый провалился под лед и самостоятельно выбраться их ловушки не мог (подробнее). 

Местность болотистая. Пришлось долго перебирать варианты.

В итоге решили использовать самый простой способ – милиционеры взяли бревно и проламывали лед до самого берега. Операция заняла более часа. К этому моменту животное потеряло много сил. Но спустя какое-то время лось все-таки встал на ноги и отправился в лес.

# происшествия # Дикие животные # Фотофакт

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