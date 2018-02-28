Два уголовных дела о педофилии возбудили за сутки в Гомельской области

Новости Беларуси. На Гомельщине за сутки возбуждены два уголовных дела о педофилии.

По информации УСК по Гомельской области, уголовные дела возбуждены о преступлениях, которые совершены против половой неприкосновенности малолетних.

В первом деле потерпевшей признана девочка 2005 года рождения. Обвиняемый – ее 38-летний дядя. Противоправные действия были совершены в деревне, куда ребенок приезжал в гости к бабушке. Дело по статье «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней» расследует Гомельский районный отдел СК.

В производстве Мозырского районного отдела СК находится дело в отношении 45-летнего жителя Лельчицкого района.

Он в феврале приехал в Мозырь. Бродяжничал, ночевал в подвалах и подъездах. По версии следствия, мужчина в нетрезвом состоянии совершал развратные действия в отношении мальчика 2005 года рождения.

Оба злоумышленника заключены под стражу. Проводятся следственные действия.

В начале февраля стали известны подробности громкого дела в Минской области.