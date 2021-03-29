Подробности ЧП в ФОК «Серебрянка»: в ёмкость с хлором по ошибке попала другая жидкость

Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Серебрянка» возобновил работу в штатном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вечером в воскресенье, 28 марта, из здания пришлось эвакуировать 82 человека. В одном из помещений допустимая концентрация паров хлора была превышена в 35 раз. Одного человека госпитализировали.

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в помещении водоподготовки, которое расположено в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. В емкость с хлором по ошибке попала друга жидкость, в результате чего произошла химическая реакция. Специалисты провели работы по нейтрализации вещества, подвальные помещения проветрили.