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Подробности ЧП в ФОК «Серебрянка»: в ёмкость с хлором по ошибке попала другая жидкость

29 марта 2021 14:03
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Новости Беларуси. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Серебрянка» возобновил работу в штатном режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вечером в воскресенье, 28 марта, из здания пришлось эвакуировать 82 человека. В одном из помещений допустимая концентрация паров хлора была превышена в 35 раз. Одного человека госпитализировали.

Подробности ЧП в ФОК «Серебрянка»: в ёмкость с хлором по ошибке попала другая жидкость-1

Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, выяснили, что в помещении водоподготовки, которое расположено в подвале, производились работы по обслуживанию дозирующей станции. В емкость с хлором по ошибке попала друга жидкость, в результате чего произошла химическая реакция. Специалисты провели работы по нейтрализации вещества, подвальные помещения проветрили.

Подробности ЧП в ФОК «Серебрянка»: в ёмкость с хлором по ошибке попала другая жидкость-4

Предварительная причина происшествия – нарушение технологического регламента по обслуживанию дозирующей станции. Сейчас бассейн открыт для посетителей. Эпидемиологи взяли все необходимые пробы воды и воздуха. Они соответствуют норме.

# Несчастный случай # происшествия # Фотофакт

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