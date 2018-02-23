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Почти 3,5 тысячи штрафа придётся выплатить жителю Вороново за оскорбление пограничника

23 февраля 2018 07:15
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Новости Беларуси. Жителю Вороново предстоит выплатить крупный штраф за оскорбление сотрудника погранслужбы.  

Как сообщает Госпогранкомитет, 7 июля 2017 года пограничники искали контрабандистов, действовавших в Вороновском районе Гродненской области. Во время поисков сотрудники погранслужбы обнаружили нескольких нетрезвых мужчин. Один из них оскорбил пограничника и попытался применить физическую силу.  

Житель Вороново признан виновным. За свои действия мужчине придётся заплатить 3 450 белорусских рублей штрафа.  

Летом прошлого года в Минске девушка написала в милицию заявление на мужчину за грубый комментарий под её фото в социальной сети.  

Автор комментария выплатил 230 рублей штрафа – подробности здесь.  

 

# происшествия # Государственная граница Беларуси

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