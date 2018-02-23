Почти 3,5 тысячи штрафа придётся выплатить жителю Вороново за оскорбление пограничника

Новости Беларуси. Жителю Вороново предстоит выплатить крупный штраф за оскорбление сотрудника погранслужбы.

Как сообщает Госпогранкомитет, 7 июля 2017 года пограничники искали контрабандистов, действовавших в Вороновском районе Гродненской области. Во время поисков сотрудники погранслужбы обнаружили нескольких нетрезвых мужчин. Один из них оскорбил пограничника и попытался применить физическую силу.

Житель Вороново признан виновным. За свои действия мужчине придётся заплатить 3 450 белорусских рублей штрафа.

Летом прошлого года в Минске девушка написала в милицию заявление на мужчину за грубый комментарий под её фото в социальной сети.