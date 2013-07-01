В Болгарии арестованы 15 болельщиков ЦСКА, участвовавших в погроме офиса футбольного союза

Новости Болгарии. В Болгарии арестованы 15 болельщиков ЦСКА, которые участвовали в погроме офиса футбольного союза. Девяти задержанным уже предъявлены обвинения.

29 июня около тысячи фанатов собрались у здания Болгарского футбольного союза и начали закидывать его камнями. А некоторые даже проникли внутрь и пытались поджечь учреждение.

Болельщики ЦСКА обвинили организацию в излишней строгости: союз не разрешил армейцам объединиться с другим клубом. Если слияния не произойдёт до старта чемпионата, намеченного на 20 июля, то клуб будет играть только в любительском чемпионате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.