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В Болгарии арестованы 15 болельщиков ЦСКА, участвовавших в погроме офиса футбольного союза

01 июля 2013 09:56
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Новости Болгарии. В Болгарии арестованы 15 болельщиков ЦСКА, которые участвовали в погроме офиса футбольного союза. Девяти задержанным уже предъявлены обвинения.

29 июня около тысячи фанатов собрались у здания Болгарского футбольного союза и начали закидывать его камнями. А некоторые даже проникли внутрь и пытались поджечь учреждение.

Болельщики ЦСКА обвинили организацию в излишней строгости: союз не разрешил армейцам объединиться с другим клубом. Если слияния не произойдёт до старта чемпионата, намеченного на 20 июля, то клуб будет играть только в любительском чемпионате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погромы фанатов

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