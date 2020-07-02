В Бобруйске водитель Subaru пытался скрыться и протаранил милицейскую машину

Новости Беларуси. В ночь на 2 июля в Бобруйске водитель пытался скрыться от правоохранителей и протаранил машину Департамента охраны.

Как сообщает МВД Беларуси, наряд местного отдела охраны обратил внимание на автомобиль Subaru Forester, который ехал по тротуару. Милиционеры подали водителю знак остановиться. Находившийся за рулём человек проигнорировал требование и попытался скрыться.

Началось преследование, скорость Subaru при движении по городу достигала 120 км/ч. Чтобы остановить иномарку, были привлечены дополнительные группы задержания.