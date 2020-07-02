В Бобруйске водитель Subaru пытался скрыться и протаранил милицейскую машину

Новости Беларуси. В ночь на 2 июля в Бобруйске водитель пытался скрыться от правоохранителей и протаранил машину Департамента охраны.
Как сообщает МВД Беларуси, наряд местного отдела охраны обратил внимание на автомобиль Subaru Forester, который ехал по тротуару. Милиционеры подали водителю знак остановиться. Находившийся за рулём человек проигнорировал требование и попытался скрыться.
Началось преследование, скорость Subaru при движении по городу достигала 120 км/ч. Чтобы остановить иномарку, были привлечены дополнительные группы задержания.
В какой-то момент милицейский Geely заблокировал дорогу, но водитель Subaru не снизил скорость и врезался в машину. В аварии никто не пострадал.
Установлено, что 39-летний водитель и двое его пассажиров были пьяны. В организме находившегося за рулём бобруйчанина содержалось 2 промилле алкоголя. Отмечается, что у водителя нет права управления транспортными средствами.
В отношении нарушителя составлены административные протоколы.
Месяцем ранее в Хотимском районе сотрудники ГАИ со стрельбой останавливали фуры. Большегрузы скрылись в России, но водителей всё равно задержали (здесь подробности).