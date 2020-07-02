На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП под Воложином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трассе Минск – Гродно маршрутное такси столкнулось с попутным грузовиком.
Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП под Воложином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На трассе Минск – Гродно маршрутное такси столкнулось с попутным грузовиком.
В результате аварии пострадали семь человек. Все – пассажиры микроавтобуса. С места происшествия они доставлены в больницу.
Известно, что управлял микроавтобусом мужчина 1983 года рождения. Водитель мог уснуть за рулем. Эта версия отрабатывается.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.