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На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

02 июля 2020 11:26
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Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП под Воложином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе Минск – Гродно маршрутное такси столкнулось с попутным грузовиком.

На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса-1

В результате аварии пострадали семь человек. Все – пассажиры микроавтобуса. С места происшествия они доставлены в больницу.

На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса-4

На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса-6

Известно, что управлял микроавтобусом мужчина 1983 года рождения. Водитель мог уснуть за рулем. Эта версия отрабатывается.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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