На трассе Минск – Гродно маршрутка столкнулась с грузовиком. Пострадали 7 пассажиров микроавтобуса

Новости Беларуси. Следователи выясняют обстоятельства ДТП под Воложином, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассе Минск – Гродно маршрутное такси столкнулось с попутным грузовиком.

В результате аварии пострадали семь человек. Все – пассажиры микроавтобуса. С места происшествия они доставлены в больницу.