В биологическом заказнике Гродненской области браконьеры вырубили 300 деревьев

Новости Беларуси. Невосполнимый ущерб природе. В Гродненской области в уникальном биологическом заказнике «Замковый лес» уничтожено три сотни деревьев. Так называемые «чёрные лесорубы» орудовали на особо охраняемой территории несколько недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы измерить и посчитать количество пней, оставленных после себя браконьерами, работникам Волковысского лесхоза понадобился целый день. На площади примерно в полгектара «чёрные» лесорубы спилили больше 300 деревьев.

Работали преступники, что называется, с размахом: срезали всё подчистую, даже кустарники не пощадили. При этом чувствовался хозяйский подход: стволы разрезали на колодки и складывали в кучи, чтобы удобней было вывозить.

Когда на незаконную разработку вышли инспекторы лесоохраны, часть заготовленной древесины уже успели убрать.

Станислав Горощик, лесничий Волковысского лесничества:

Лесохозяйственной деятельности мы никогда не ведём и никогда не вели, потому что место топкое, болото. Но когда начала падать листва, лесная охрана обратила внимание, что стала просвечиваться поляна. Решили посмотреть, что такое. Пришли сюда, оказывается вот - подготовили люди к воровству. Дрова срезаны, порубочные остатки убраны.

Наглости лесорубов удивляются даже повидавшие многое лесники. Самовольная вырубка, в принципе, дело наказуемое, а здесь её вели прямо на территории Республиканского биологического заказника. И пусть порода спиленной древесины не самая ценная (в основном это ольха), однако вред, нанесённый экосистеме, колоссальный.

Павел Зибарев, главный лесничий ГЛХУ «Волковысский лесхоз»:

Данный заказник был выделен для сохранения редких видов растений, включённых в Красную книгу. Это кадила сарматская, ветреница лесная, лилия кудрявая. Вред, причиненный природе, оценивается более 54 миллионов.

Юрий Карнелович, СТВ:

На этой поляне было спилено 80 кубометров древесины. К примеру, чтобы отопить одну деревенскую избу, этого количества хватило бы на лет 10. Поэтому вряд ли кто-то из местных жителей таким способом готовился к зиме.

Судя по масштабам, незаконная заготовка леса велась не одну неделю. Да и место правонарушители тщательно выбирали: до ближайшего населённого пункта по лесной дороге больше пяти километров. В округе только заброшенные хутора, да и грибников здесь не бывает.

После проведения служебного расследования работники лесхоза обратились за помощью к правоохранительным органам. По факту массовой незаконной вырубки леса уже возбуждено уголовное дело. Учитывая причинённый ущерб в особо крупном размере, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.