В Бешенковичском районе пенсионер ушел за брусникой и не вернулся. В лесу он пробыл трое суток

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе пенсионер ушел за брусникой и не вернулся. Местные жители, милиция, спасатели обыскали все ближайшие деревни, проверяли канавы и кустарники, прочесывали лес. Трое суток пенсионер не отзывался. Однако никто не хотел верить в печальный исход этой истории. И не зря. К вечеру третьего дня старика нашли.

Искала милиция, искали жители деревни.

Татьяна Воробьева, житель деревни Заполье:

Очень помогли наши деревенские жители. Они больше двух суток прочесывали лес, ходили, осматривали все поля, осматривали все канавы, каждую купину.

На поиски пенсионера ежедневно выходило около 30 человек. Были задействованы машины ГАИ, МЧС, скорой медицинской помощи и даже трактор местного жителя. Сегодня же и вовсе хотели привлекать авиацию.

Спустя трое суток со дня пропажи 74-летнего пенсионера все-таки нашли. К счастью, целым и невредимым.

Владимир Ковалевский, житель деревни Заполье:

Я у него спросил: «Иван Иванович, зачем эта куча торфа?». А он: «Я этот мох весь на себя накладывал, чтобы мне теплей ночью было».

Александр Бобоед, дежурный врач Бешенковичской центральной районной больницы:

Был доставлен в состоянии ближе к удовлетворительному. Не было сильного обезвоживания. Адекватно себя вел. Нормальное давление, нормальная электрокардиограмма. Мы ему немножко, на всякий случай, прокапали жидкости. И больше, конечно, было перепуга у него, чем физических расстройств.

Иван Иванович в больнице не пробыл и суток. Сегодня он вернулся домой. И, говорит, один в лес больше ни ногой. Хоть недели через две и брусника поспеет.

Иван Овчинников, житель деревни Заполье:

Бруснику проверить я решил, что она в этом году должна быть зрелая. А я пошел и нашел две штучки зрелой. И кончилась брусника, и кончилось мое терпение.

Волноваться Иван Иванович заставил многих. Только за один день одна машина спасателей накручивала 300 километров. Сложности в поисках добавляла и сама природа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кузьминич, заместитель начальника Бешенковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Кусты. Буквально в двух метрах ничего не видно. Также очень высокая трава. Человек лег, и для того, кто его ищет, проблематично что-то найти.

Олег Шадурский, старший оперуполномоченный группы розыскной работы отделения уголовного розыска Бешенковичского РОВД:

Проводили проческу местности, на тракторе выезжали на поля, может, плохо стало человеку. То есть с высоты трактора. И прочесывали каждый вот этот кустарник.

Эта история со счастливым концом. Без еды, воды и спичек пенсионер выжил. Впрочем, спички могли ему и не помочь, а даже навредить. Ведь известно, что из-за сильной жары и пожароопасной ситуации в белорусских лесах разжигать костры и даже просто находиться там строго запрещается.