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В Березовском районе мужчина подозревается в незаконной добыче более 180 рыб. Ущерб оценивается в 38 тысяч рублей

03 марта 2018 13:07
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Новости Беларуси. Днём 2 марта в Березовском районе мужчина за 2 часа выловил более 180 рыб.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 38-летний безработный житель Березовского района подозревается в незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере.  

За 2 часа подозреваемый выловил 173 щуки и 10 особей плотвы. Ущерб от действий мужчины оценивается более чем в 38 тысяч белорусских рублей.  

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.  

Отмечается, что в Брестской области запрещено ловить щук с 1 марта по 15 апреля.  

В марте прошлого года мы рассказывали, во сколько браконьерам обходится щука, выловленная в период нереста (дороже красной икры) – здесь подробнее.  

# происшествия # Браконьерство в Беларуси

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