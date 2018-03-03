В Березовском районе мужчина подозревается в незаконной добыче более 180 рыб. Ущерб оценивается в 38 тысяч рублей

Новости Беларуси. Днём 2 марта в Березовском районе мужчина за 2 часа выловил более 180 рыб.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 38-летний безработный житель Березовского района подозревается в незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере.

За 2 часа подозреваемый выловил 173 щуки и 10 особей плотвы. Ущерб от действий мужчины оценивается более чем в 38 тысяч белорусских рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.

Отмечается, что в Брестской области запрещено ловить щук с 1 марта по 15 апреля.

В марте прошлого года мы рассказывали, во сколько браконьерам обходится щука, выловленная в период нереста (дороже красной икры) – здесь подробнее.