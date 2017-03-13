Дороже красной икры: во сколько браконьерам обходится мартовская щука

Новости Беларуси. 207 рублей за вылов одной щуки в период нереста, и это только размер урона окружающей среде, без учета штрафа. С начала марта на юго-востоке страны действует полный мораторий на вылов этой хищной рыбы.

Так что килограмм мартовской щуки получается дороже красной икры.

И все же любителей столь дорогого деликатеса хватает, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Петрусевич, начальник оперативно-аналитического отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте республики Беларусь:

Она сейчас уязвима больше, чем обычно, поскольку ищет мелководья.

Щука спешит оставить потомство раньше других наших рыб. В мае-июне, когда появятся мальки большинства карповых, подросшие щурята уже будут готовы к полноценной охоте. Однако пока охотятся на самого хищника.