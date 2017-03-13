Дороже красной икры: во сколько браконьерам обходится мартовская щука
Новости Беларуси. 207 рублей за вылов одной щуки в период нереста, и это только размер урона окружающей среде, без учета штрафа. С начала марта на юго-востоке страны действует полный мораторий на вылов этой хищной рыбы.
Так что килограмм мартовской щуки получается дороже красной икры.
И все же любителей столь дорогого деликатеса хватает, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Петрусевич, начальник оперативно-аналитического отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте республики Беларусь:
Она сейчас уязвима больше, чем обычно, поскольку ищет мелководья.
Щука спешит оставить потомство раньше других наших рыб. В мае-июне, когда появятся мальки большинства карповых, подросшие щурята уже будут готовы к полноценной охоте. Однако пока охотятся на самого хищника.
Андрей Петрусевич с напарником в рейде со вчерашнего вечера. Прошли несколько десятков километров Днепра, обследовали пойменные озера и старицы.
Их сегодняшний улов – 200 метров браконьерских сетей.
Андрей Петрусевич:
Недавно лед сошел, вода еще холодная. Браконьеры уже активизировались и ждут, когда пойдет рыба.
Полным ходом рыба пошла на озере Червоное, и ловят там ее не только сетью.
За одни сутки на Червоном поймали с поличным четверых браконьеров.
18-летний молодой человек ночью, подсвечивая фонарем, глушил нерестящуюся рыбу обычной палкой. Его улов (почти 70 штук) потянет на 14 тысяч рублей возмещения ущерба. А его односельчанин «пауком» выловил 30 щук. Еще двое мужчин были задержаны с уловом в мешках.
Итого на четверых «рыбаки вне закона» выловили 170 особей.
На мартовских щуках в эти дни попались браконьеры в Чериковском и Солигорском районах. Суммы ущерба, которые им предстоит возместить, исчисляются десятками тысяч. Причем такие жесткие меры вовсе не новость для рыбаков.
Юрий Симаков, рыбак:
С 1 марта нельзя, запрет. Ни лодкой, ни какими-то снастями.
Ловить щуку запрещено до 15 апреля.
Тем временем пора весеннего нереста только начинается. Уже через неделю в Брестской и Гомельской областях начнет действовать запрет на вылов всех видов рыбы.
Александр Добриян, СТВ:
Лед на этом водоеме сошел буквально неделю назад. Вода еще холодная, а рыба малоактивная, чего не скажешь о браконьерах. Сети уже стоят, они пока пробные, и улов них скромный. Однако вся незаконная добыча отправляется назад в природу.