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Дороже красной икры: во сколько браконьерам обходится мартовская щука

13 марта 2017 17:20
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Новости Беларуси. 207 рублей за вылов одной щуки в период нереста, и это только размер урона окружающей среде, без учета штрафа. С начала марта на юго-востоке страны действует полный мораторий на вылов этой хищной рыбы.

Так что килограмм мартовской щуки получается дороже красной икры.

И все же любителей столь дорогого деликатеса хватает, убедились в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Петрусевич, начальник оперативно-аналитического отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте республики Беларусь:
Она сейчас уязвима больше, чем обычно, поскольку ищет мелководья.

Щука спешит оставить потомство раньше других наших рыб. В мае-июне, когда появятся мальки большинства карповых, подросшие щурята уже будут готовы к полноценной охоте. Однако пока охотятся на самого хищника.

Дороже красной икры: во сколько браконьерам обходится мартовская щука -1

Андрей Петрусевич с напарником в рейде со вчерашнего вечера. Прошли несколько десятков километров Днепра, обследовали пойменные озера и старицы.

Их сегодняшний улов – 200 метров браконьерских сетей.

Андрей Петрусевич:
Недавно лед сошел, вода еще холодная. Браконьеры уже активизировались и ждут, когда пойдет рыба.

Полным ходом рыба пошла на озере Червоное, и ловят там ее не только сетью.

За одни сутки на Червоном поймали с поличным четверых браконьеров.

18-летний молодой человек ночью, подсвечивая фонарем, глушил нерестящуюся рыбу обычной палкой. Его улов (почти 70 штук) потянет на 14 тысяч рублей возмещения ущерба. А его односельчанин «пауком» выловил 30 щук. Еще двое мужчин были задержаны с уловом в мешках.

Итого на четверых «рыбаки вне закона» выловили 170 особей.

Дороже красной икры: во сколько браконьерам обходится мартовская щука -3

На мартовских щуках в эти дни попались браконьеры в Чериковском и Солигорском районах. Суммы ущерба, которые им предстоит возместить, исчисляются десятками тысяч. Причем такие жесткие меры вовсе не новость для рыбаков.

Юрий Симаков, рыбак:
С 1 марта нельзя, запрет. Ни лодкой, ни какими-то снастями.

Ловить щуку запрещено до 15 апреля.

Тем временем пора весеннего нереста только начинается. Уже через неделю в Брестской и Гомельской областях начнет действовать запрет на вылов всех видов рыбы.

Александр Добриян, СТВ:
Лед на этом водоеме сошел буквально неделю назад. Вода еще холодная, а рыба малоактивная, чего не скажешь о браконьерах. Сети уже стоят, они пока пробные, и улов них скромный. Однако вся незаконная добыча отправляется назад в природу.

# Браконьерство в Беларуси # Александр Добриян

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