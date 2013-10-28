В Березино пожарные спасли 9-летнюю девочку из горящей квартиры

Новости Беларуси. Сотрудники Березинского отдела по чрезвычайным ситуациям спасли 9-летнюю девочку из пожара.

На балконе одной из квартир пятиэтажки жители Березино увидели сильное задымление. Дым шел из квартиры, оборудованной металлическими дверями. В квартире находилась девочка. Спасатели-пожарные, приехавшие на место, открыли дверь специальными инструментами, после чего и вынесли ребенка на свежий воздух.

Сегодня жизни девочки ничего не угрожает. Вероятная причина пожара - выброшенная с одной из верхних квартир сигарета, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.