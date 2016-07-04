Непогода в Беларуси: почти 840 деревень остались без электричества, в Копыльском районе рухнула водонапорная башня

Новости Беларуси. Почти 840 деревень Беларуси оставались без электричества из-за непогоды в прошедшие сутки. Основной удар стихии пришелся на Минскую область. Здесь порывы ветра превышали 20 метров в секунду, срывали крыши с домов, а в Копыльском районе рухнула водонапорная башня.

На территории молочно-товарной фермы вовсю идут работы по восстановлению водонапорной башни. По информации руководства фермы, уже точно ясно, что башня упала из-за сильного порыва ветра. При этом никто из работников фермы и местных жителей не пострадал.

Башня обеспечивала водой всю ферму. Это больше тысячи голов скота. Сейчас подача воды временно приостановлена. Башня не обеспечивала водой жителей ближайших деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Ракевич, исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства Копыльского районного исполнительного комитета:

Никто не пострадал, здесь людей не было. Сразу были приняты меры по обеспечению животных водой. На ферме содержится около тысячи голов скота, 540 голов дойное стадо. Вчера во второй половине во все помещения была завезена вода. Тут будет установлен частотный регулятор. Башня устанавливаться не будет.