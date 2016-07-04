Мальчик утонул в Кобринском районе в водоеме для поливки огорода

Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик с отцом гостил у бабушки. Вечером малыш один без присмотра взрослых играл недалеко от дома.

В это время бабушка находилась в доме, а отец ремонтировал крышу. Когда мужчина не смог дозваться сына, он бросился на поиски.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

Вечером мальчик играл неподалеку от дома, где расположен водоем. Его размеры 6х18 м, глубина около 1,1 м. Отец обнаружил тело ребенка в водоеме. К тому моменту мальчик был мертв. По факту смерти малолетнего Кобринский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь проводит проверку. Опрошены родные погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родители мальчика проживают в г. Кобрине и характеризуются положительно.