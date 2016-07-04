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Мальчик утонул в Кобринском районе в водоеме для поливки огорода

04 июля 2016 14:21
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Новости Беларуси. Четырехлетний мальчик с отцом гостил у бабушки. Вечером малыш один без присмотра взрослых играл недалеко от дома.

В это время бабушка находилась в доме, а отец ремонтировал крышу. Когда мужчина не смог дозваться сына, он бросился на поиски.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
Вечером мальчик играл неподалеку от дома, где расположен водоем. Его размеры 6х18 м, глубина около 1,1 м. Отец обнаружил тело ребенка в водоеме. К тому моменту мальчик был мертв. По факту смерти малолетнего Кобринский районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь проводит проверку. Опрошены родные погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Родители мальчика проживают в г. Кобрине и характеризуются положительно. 

# происшествия # Гибель детей # Марина Дранькова

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