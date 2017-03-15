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В Беларуси задержали киберворов, которых искали Европол, секретная служба США и полиция Кипра

15 марта 2017 18:10
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Новости Беларуси. 8 миллионов евро, 130 тысяч пострадавших из 29 стран мира. Правоохранительные органы Беларуси раскрыли международную преступную группу, которая

с помощью вредоносных компьютерных программ занималась хищением денег с пластиковых карточек.

Киберпреступники действовали несколько месяцев и именно благодаря большому числу транзакций с небольшими суммами оставались незамеченными. Поимкой группы занимались Европол, секретная служба США и полиция Кипра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси задержали киберворов, которых искали Европол, секретная служба США и полиция Кипра-1

А задержали криминальный кибер-квартет белорусские следователи.   

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием высоких технологий и вредоносного программного обеспечения. Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и компания по разработке программного обеспечения.

Кибер-преступники связывались с легальными онлайн-сервисами и имитировали проведения многочисленных легальных транзакций.

# происшествия # Интернет-мошенничество # Фотофакт # Юлия Гончарова

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