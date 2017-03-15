В Беларуси задержали киберворов, которых искали Европол, секретная служба США и полиция Кипра

Новости Беларуси. 8 миллионов евро, 130 тысяч пострадавших из 29 стран мира. Правоохранительные органы Беларуси раскрыли международную преступную группу, которая
с помощью вредоносных компьютерных программ занималась хищением денег с пластиковых карточек.
Киберпреступники действовали несколько месяцев и именно благодаря большому числу транзакций с небольшими суммами оставались незамеченными. Поимкой группы занимались Европол, секретная служба США и полиция Кипра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А задержали криминальный кибер-квартет белорусские следователи.
Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Преступная группа занималась компрометацией кредитных карт с использованием высоких технологий и вредоносного программного обеспечения. Для этих целей были созданы несколько подставных онлайн-магазинов и компания по разработке программного обеспечения.
Кибер-преступники связывались с легальными онлайн-сервисами и имитировали проведения многочисленных легальных транзакций.