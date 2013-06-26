В Беларуси создан республиканский штаб по борьбе с африканской чумой свиней. Убытки людей будут компенсированы

Новости Беларуси. В Беларуси усилены меры по борьбе с африканской чумой свиней. Решением правительства создан республиканский штаб, который оперативно реагирует на ситуацию. Также внутри страны налажен контроль за производством и ввозом комбикорма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили накануне в Минсельхозпроде, очаг заболевания в Ивьевском районе Гродненской области локализован. Вспышка зафиксирована 21 июня. Был объявлен карантин, проведены необходимые мероприятия. При этом работы по недопущению распространения заболевания продолжаются в других районах республики - Кореличском, Новогрудском, Столбцовском и Воложинском. В первой угрожаемой зоне изымается все свиное поголовье.

Юрий Пивоварчик, главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь:

Нами было принято решение в ряде регионов (Ивьевском, Столбцовском, Новогрудском, Воложинском, Кареличском районах) расширить первую угрожаемую зону и, используя рекомендации международного эпизоотического бюро, минимизировать последствия. Все убытки людей будут компенсированы. Это предусмотрено решением Президиума Совета Министров, сейчас делаются соответствующие расчеты.

Как уже отмечалось, Беларусь впервые столкнулась с проблемой африканской чумы свиней. Для человека она не опасна, однако у животных вызывает 100% смертность.