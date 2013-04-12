В Беларуси подтоплены более 500 подворий, 400 хозпостроек, десятки дачных домов, 12 участков дорог

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо принять эффективные меры, чтобы максимально снизить ущерб от наводнения. И в случае его возникновения обязательно сработать на упреждение. Об этом заявил Александр Лукашенко 12 апреля на совещании о мерах по минимизации последствий весеннего паводка и готовности к проведению весенне-полевых работ. Президент потребовал от местных органов власти, МЧС и других экстренных служб реально оценить складывающуюся обстановку и принять превентивные меры.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

У нас катастрофических угроз не предвидится, хотя уровень весеннего половодья прогнозируется более высоким, чем обычно. Я уже говорил на сей счет, что я не думаю, что при таком таянии снегов у нас будет обвал. Но все-таки успокаиваться нельзя. Поэтому нам нужно работать на упреждение, принять эффективные меры, чтобы максимально снизить ущерб от наводнения, если это возникнет, и ни в коем случае не допустить потери людей. Конечно, за последние годы накоплен определенный опыт минимизации негативных последствий разлива рек, таяния снегов. Задача сейчас состоит в том, чтобы все эти меры давали надлежащий эффект, а для этого необходима слаженная, четкая работа соответствующих служб и органов власти. Никакой паники на местах быть не должно. При этом правительству надо скоординировать работу всех заинтересованных структур таким образом, чтобы не оставить людей в трудной ситуации. А если будет необходимо, в любую минуту прийти на помощь.

Ситуация с паводком на сегодняшний день такова: в результате подъема уровней воды в реках Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей подтоплены паводковыми и талыми водами более полутысячи подворий, четыре сотни хозпостроек, десятки дачных домов, 12 участков дорог.

Во избежание подтоплений жителям рекомендовано принять меры по очистке придорожных каналов около своих домов. В проблемных районах жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено, необходимости в отселении людей нет. Ситуация на постоянном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.