В Беларуси от обрушений снега и наледи лишь за один день пострадали несколько человек

Неустойчивая погода и резкое потепление привели к тому, что коммунальщики попросту не успевают расчищать все крыши до того, как это сделает природа. Только в столице глобальную уборку сделали более, чем на трех тысячах домов. Однако многие кровли до сих пор украшают солидные сосульки.

Природу страха Юлии не так-то просто взять под климат-контроль. Сезонный бонус балкона уже вторую неделю холодит ее душу. Под нависшей угрозой следов – будто толпами. Девушка с ужасом примеряется к ситуации: если сосулька-таки пойдет в ледяную атаку, размер однозначно будет иметь жизненное значение.

Юлия:

– Страшно! Балкону она особо не угрожает, но снизу же люди ходят.

Приблизительно такая же замерзшая махина в Бресте рухнула прямо в коляску с ребенком. Огромная сосулька обрушилась на десятимесячную девочку.

Владимир Черенкевич, заведующий реанимационным отделением Брестской областной больницы:

– У ребенка ушиб головного мозга, перелом теменной кости справа, кровоизлияние в мозг (оно не требует оперативного вмешательства) и перелом правой плечевой кости.

Пока кроху спасали в реанимации, злополучной крыше оперативно начали расчищать репутацию. Весна нынче во всех смыслах свалилась как снег на голову. Только вчера и только в Минске от ледяных пике пострадали сразу несколько человек.

У Надежды Васильевны уже ни надежды, ни веры, ни любви к резкому потеплению. Мастер одного из минских ЖЭСов считает не градусы, а метры... сигнальной ленты.

Надежда Пётух, мастер ЖЭС-12 Минска:

– За день уходит? Бабина 400 метров. У меня уже половина ушла на один дом. Три рулона в день расходится.

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:

– Я сам лично по выходным, когда идет снегопад, выхожу и помогаю убирать снег в качестве разминки.

Вот такие плановые обрушения в Минске уже устроили почти 95% крыш. В руководстве столичного ЖКХ говорят, что с трудом вспомнят, когда мегаполис уходил в сугробы настолько глубоко. Зато в ЖЭСе у Надежды Васильевны долго не забудут столь массовых кадровых повышений. Зачищать крыши поднимаются сантехники, электрики, сварщики... Но, видимо, кто-то тоже слишком торопится наверх. Точнее, в аптеку…

– Где вы идете, женщина?!? – возмущается Надежда Васильевна, увидев женщину, идущую в аптеку в непосредственной близости от стены дома. – Потерпите три минуты! Для Вас же работаем! И вот так целый день! Невозможно уже говорить тихо! Надо, чтобы люди немного сами поднимали головы и смотрели, это все-таки их жизнь.

В то время как с кровель снимают ледяные шляпы, на улицах уже появились люди с зонтиками, а в квартиру Ларисы Исаевны и вовсе – пришла весна. Перепады температуры – и в доме – перебои с ведрами. Лариса Исаевна как специально повесила кораблик в этой комнате. Приплыли. Воды в квартире прибыло вместе с температурой за окном. Женщина сетует: сегодня ночью им с мужем снова будет не до сна.

Лариса Исаевна:

– Под капель эту спать приходится.

Скорость, с которой в стране потеплело, заставила сбавить обороты и на трассе под Брестом. Жертвой скользкого весеннего настроения пала целая фура.

Но Данила Королев к марту готовится, а февраль провожает – из бункера. Мальчик сотоварищи сделал из сугробов свой ответ природному темпераменту. Тем временем, синоптики обещают, что климат вот-вот уйдет в уверенный плюс.

Ольга Бакланова, Анастасия Корниенко, Андрей Сержантов и Андрей Щерба, телекомпания СТВ.