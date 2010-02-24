Руководство минского ЖЭСа уволено за трагическую гибель пенсионерки

Директор и его заместитель уволены после гибели пожилой женщины возле собственного дома. В минувшую пятницу на жительницу Минска с крыши упал кусок льда.

Удар сверху – и «без движения». Ехать на мятой машине и без стекла – парень не рискнул. Материальный ущерб – 4 миллиона, а вот моральный – до сих пор неоценим. Во дворе по улице Серова – падение сверху, как оказалось, не редкость.

Не договорились... И вот жители дома по проспекту Победителей терпеливо ждут понимания. Опасный козырек на самом «ходовом» месте. Суббота, воскресенье и вот уже понедельник... А лед и ныне там.

На шестиклассника свалилась наледь – ушиб руки. На 3-классника упал мокрый снег – повреждение головы. От снежного оползня с крыши Мстиславская школьница получила перелом позвоночника. И это не вся статистика прошедших выходных. Кусок наледи лишил жизни пожилую женщину. За трагическую гибель поплатились чиновники.

Валентин Ситник, начальник управления организационно-кадровой работы Мингорисполкома:

– Освободить от занимаемых должностей директора ЖЭС-46 и его заместителя, которые обязаны были организовать очистку кровель домов от снега и обеспечить безопасный проход жителей около зданий.

В свою очередь, коммунальщики несут службу в усиленном режиме. Чистят крыши, балконы и козырьки зданий от наледи, сосулек и снега. Вся техника и люди – задействованы на ледяном субботнике.

Сергей, директор ЖЭС-34 Центрального района Минска:

– Производится очистка кровель от наледи. Конечно, где-то еще не успели очистить, потому что объем большой. Снегопады. Мы очищаем кровли, через два дня их опять заваливает снегом и образуется новая наледь.

Последняя неделя зимы обещает быть влажной и не очень холодной, после небольшого потепления, вернутся морозы. К пятнице обещают – очередную порцию осадков в виде дождя и мокрого снега. Так что «скользкое» состояние природы придется выстоять на ногах.

Ольга Юруть, Елена Свешникова, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.