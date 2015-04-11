Новости Украины. В Харькове 11 апреля ночью снесли сразу несколько памятников известным советским деятелям. Среди них Орджоникидзе, Руднев и Свердлов. Видео акта вандализма разместили в Интернете. На нем мужчины в спортивных костюмах и с закрытыми лицами с помощью тросов валят монументы на землю. В кадре присутствовали даже милиционеры, однако мешать сносу они не стали.

А между тем на юго-востоке Украины шаг за шагом налаживается мирный быт. Так, по улицам Луганска вновь начали курсировать троллейбусы. В ближайшее время городские службы завершат восстановление всех поврежденных электросетей и запустят ещё несколько маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.