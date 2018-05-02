В Барановичском районе мужчина пытался распилить противотанковую гранату и погиб от взрыва

Новости Беларуси. В Барановичском районе из-за взрыва гранаты погиб мужчина.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, происшествие случилось днем 29 апреля.
В Барановичский РОВД поступило сообщение о взрыве.
По предварительным данным, 61-летний мужчина пытался ручной ножовкой распилить противотанковую гранату ПГ-7 в сарае.
Произошел взрыв. В результате местный житель погиб на месте.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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