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Чешские фермеры спровоцировали рост цен на продукты питания

27 февраля 2025 20:24
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Цены на продукты питания в Чехии в ближайшие месяцы будут расти. Местные фермеры завышают стоимость на сельскохозяйственную продукцию, и теперь властям тяжелее держать инфляцию на запланированном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чешские фермеры спровоцировали рост цен на продукты питания-2

В марте чешских граждан ожидает подорожание муки, масла и молока, а цены на мясную продукцию растут уже, причем каждую неделю. В связи с этим глава Чешской ассоциации торговли и туризма призвал открыть рынок для появления большей конкуренции среди поставщиков продуктов питания. По его мнению, поток зарубежной продукции должен стабилизировать цены.

# Новости Чехии

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