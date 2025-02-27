Чешские фермеры спровоцировали рост цен на продукты питания

Цены на продукты питания в Чехии в ближайшие месяцы будут расти. Местные фермеры завышают стоимость на сельскохозяйственную продукцию, и теперь властям тяжелее держать инфляцию на запланированном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте чешских граждан ожидает подорожание муки, масла и молока, а цены на мясную продукцию растут уже, причем каждую неделю. В связи с этим глава Чешской ассоциации торговли и туризма призвал открыть рынок для появления большей конкуренции среди поставщиков продуктов питания. По его мнению, поток зарубежной продукции должен стабилизировать цены.