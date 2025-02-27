Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России и Беларуси

В ЕC может возникнуть коллапс в агросекторе. Европейские фермеры обратились с просьбой к Еврокомиссии отложить на год запланированное повышение пошлин на импорт удобрений из Беларуси и России. Объединение профсоюзов предупреждает, что удорожание будет иметь тяжелые последствия для европейского сельского хозяйства, которые станут заметны уже летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заградительные пошлины руководители ЕК объясняют необходимостью сделать рынок Евросоюза независимым от белорусских и российских поставок. Но сельхозпроизводители подчеркивают: покупка удобрений является основной статьей их затрат. Повышение цен приведет к банкроству и может спровоцировать продуктовые проблемы в регионе. Прогнозируется, что урожайность в таких условиях может снизиться на 20-40 %.