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Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России и Беларуси

27 февраля 2025 20:06
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В ЕC может возникнуть коллапс в агросекторе. Европейские фермеры обратились с просьбой к Еврокомиссии отложить на год запланированное повышение пошлин на импорт удобрений из Беларуси и России. Объединение профсоюзов предупреждает, что удорожание будет иметь тяжелые последствия для европейского сельского хозяйства, которые станут заметны уже летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры ЕС призвали ЕК отложить повышение пошлин на удобрения из России и Беларуси-2

Заградительные пошлины руководители ЕК объясняют необходимостью сделать рынок Евросоюза независимым от белорусских и российских поставок. Но сельхозпроизводители подчеркивают: покупка удобрений является основной статьей их затрат. Повышение цен приведет к банкроству и может спровоцировать продуктовые проблемы в регионе. Прогнозируется, что урожайность в таких условиях может снизиться на 20-40 %.

# Международная политика # Европейский союз # Сельское хозяйство

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