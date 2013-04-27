Новости Бангладеш. В Бангладеш арестованы инженеры, одобрившие план строительства рухнувшего здания.

Трагедия произошла в столице страны несколько дней назад. Однако количество погибших продолжает расти. По последним данным жертвами трагедии стали уже более 320 человек. В списках пропавших без вести - около 650 местных жителей. Под завалами находятся еще живые люди. Буквально сегодня, 27 апреля, спасатели обнаружили женщину, которая провела под обломками несколько суток.

Накануне полиция арестовала владельцев двух фабрик по пошиву одежды. Их предприятия находились в рухнувшем здании. Они обвиняются в халатности, повлекшей за собой гибель людей.

За несколько дней до ЧП на стенах здания появились большие трещины. Но владельцы предприятий заставили сотрудников выйти на работу.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. В Дакке прошли массовые акции протеста работников текстильной промышленности. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.