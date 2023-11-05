Мужчина устроил стрельбу в аэропорту Гамбурга и удерживает в заложниках ребёнка

На месте работают экстренные службы. Нападавший отбивается «коктейлями Молотова». Несколько бутылок с горящей смесью он выкинул прямо из автомобиля, на котором и прорвался в аэропорт. Пожарные успели среагировать, самолет поблизости не пострадал. По информации местной прессы, возможной причиной ЧП мог стать спор об опеке. Ранее в полицию обратилась, предположительно, мать ребенка, сообщив о его похищении. Сейчас на месте работают переговорщики. Среди требований нападавшего – вылет с ребенком в Турцию. Полиция Гамбурга проводит спецоперацию, расценивая ситуацию как удержание заложников. Аэропорт закрыт.