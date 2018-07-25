«Уже вываливалась вот так». Подробности спасения 4-летней девочки в Гомеле

Новости Беларуси. Ребёнок в открытом окне балкона на девятом этаже – тревожное сообщение поступило накануне на номер службы спасения в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Добровольно рискуя своей жизнью. Истории чудесных спасений и настоящих поступков

Прибывшие на место спасатели с помощью автолестницы проникли в квартиру, где кроме 4-летнего ребёнка не оказалось никого. О беспечных поступках одних родителей и бдительности других материал Александра Добрияна.



Ксения Мельникова сама воспитывает годовалую дочь. Говорит, сердце чуть не остановилось, когда в открытом окне напротив увидела стоявшую во весь рост девочку.

Ксения Мельникова, житель Гомеля:

Увидела, что на балконе на 9-ом этаже стоит девочка. Сильно звала Никиту и уже вываливалась вот так, перекидывалась через балкон. Думала сначала – балуется, а потом смотрю – сильно плачет. Я спросила: «Ты одна дома?». Она: «Да». Я спрашиваю: «Где родители?». А она: «Позвони маме». Я говорю: «Сейчас позвоню».





От этого диалога над пропастью в 30 метров стынет кровь. Но следователь по профессии Ксения Мельникова сумела справиться с эмоциями. Попросила маму вызвать спасателей, а сама продолжала уговаривать девочку закрыть окно.





Светлана Банкрошкова, житель Гомеля:

В глазах было: вот-вот каждую секундочку и она выпадет. Это было самое ужасное. И очень хотелось увидеть, что её спасают.



Пока помощь была в пути, сотрудник МЧС оставался на линии и говорил, как вести себя с девочкой.





Александр Добриян, СТВ:

Ещё одно обстоятельство, которое могло внести свои коррективы: для того, чтобы установить автовышку спасателям пришлось перепарковать (в том числе и вручную) несколько автомобилей. Переполненная дворовая стоянка в очередной раз стала препятствием на пути спасения жизни.





В то время как внизу разворачивали лестницу, Сергей Лунёв уже был у двери квартиры на 9-ом этаже. Его задача была отвлечь ребёнка от опасного места.





Сергей Лунёв, командир Гомельского городского отдела по ЧС:

Легко постучал в дверь, в такой ситуации главное не напугать ребёнка, чтобы у него не началась паника. Довольно быстро установил контакт. Это оказалась девочка, которой 4 года. Никого из взрослых дома не было.





Никита, тот самый, которого так звала 4-летняя Диана, её 9-летний брат. Пока он не ушёл на улицу, они вместе играли на балконе.





Сегодня Никита и Диана под присмотром бабушки. Мама весь день отвечает на вопросы в различных инстанциях. Суть их сводится к одному: почему малолетний ребёнок остался дома один?





Бабушка:

Бывает, я на работе и дочка. Ну не с кем оставить. Закрываем всё и приходится оставлять. Ну, нам бывает, что деть некуда.

