В Минске в реке утонул 32-летний мужчина

Новости Беларуси. В Минске утонул мужчина.
По информации МЧС, происшествие случилось вечером десятого марта. Очевидец сообщил о том, что в реке около входа в станцию метро «Первомайская» тонет человек.
По прибытии к месту на поверхности воды никого не наблюдалось.
Спустя время водолазы обнаружили 32-летнего мужчину. Он находился в метре от берега. Глубина реки в этом месте составляла 1,7 метра, а ширина – 40 метров.
Медики констатировали смерть человека.
В декабре минувшего года 14-летний мальчик провалился под лёд на реке Ипуть и утонул (читать далее).