В Минске в реке утонул 32-летний мужчина

Новости Беларуси. В Минске утонул мужчина.

По информации МЧС, происшествие случилось вечером десятого марта. Очевидец сообщил о том, что в реке около входа в станцию метро «Первомайская» тонет человек.

По прибытии к месту на поверхности воды никого не наблюдалось.