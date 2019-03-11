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В Минске в реке утонул 32-летний мужчина

11 марта 2019 07:51
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Новости Беларуси. В Минске утонул мужчина.  

По информации МЧС, происшествие случилось вечером десятого марта. Очевидец сообщил о том, что в реке около входа в станцию метро «Первомайская» тонет человек.  

По прибытии к месту на поверхности воды никого не наблюдалось.  

В Минске в реке утонул 32-летний мужчина-1

Фото: МЧС

Спустя время водолазы обнаружили 32-летнего мужчину. Он находился в метре от берега. Глубина реки в этом месте составляла 1,7 метра, а ширина – 40 метров.  

Медики констатировали смерть человека.  

В декабре минувшего года 14-летний мальчик провалился под лёд на реке Ипуть и утонул (читать далее).    

# Утопления # происшествия

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