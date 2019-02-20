Установлены участницы видео с избиением несовершеннолетней минчанки

Новости Беларуси. Завершена проверка по факту избиения школьницы в Минске.

По информации МВД, несколько дней назад в сети появилось видео с избиением девушки. Было установлено, что происшествие случилось в ночь с четвертого на пятое февраля.

Проверку проводили оперативники ГУБОПиК МВД, потому что избивавшая оказалась активисткой неформального околофутбольного движения.

Установлено, что 16-летняя жительница Минска познакомилась со своей несовершеннолетней обидчицей и ее подругой за пару часов до конфликта. Обе девушки – из Бреста.

В одной из квартир в Минске в компании сверстников они вместе распивали спиртные напитки.

Ссора произошла в подъезде дома потерпевшей ближе к утру. Брестчанка, чтобы показать свое превосходство, избила девушку. Ей были причинены телесные повреждения. Материалы проверки направлены в УСК Республики Беларусь по Минску для дачи правовой оценки действиям правонарушительницы.

На момент инцидента нападавшая была фигуранткой уголовного дела по фактам хищения денег. На днях ее осудили к двум годам «домашней химии».

Также в сообщении ведомства было отмечено, что работа по противодействию распространению роликов со сценами насилия и жестокости в сети будет продолжена.