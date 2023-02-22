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ГПК: украинские военные минируют сопредельную с Беларусью территорию

22 февраля 2023 13:47
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Демонстративные провокации на границе с Украиной продолжаются. Факт минирования украинскими военными сопредельной с Беларусью территорией зафиксирован 22 февраля. 

По ту сторону границы военные перед пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня) разложили противотанковые мины, сообщает Госпогранкомитет. 

Это не первая подобная провокация с украинской стороны. В июле 2022 года военные также раскладывали мины перед этим же пунктом пропуска. 

В ГПК сообщают и о других провокациях: люди в непонятной военной форме по ту сторону границы демонстрируют угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников. 

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# Государственная граница Беларуси # происшествия

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