Ушел из жизни писатель Валентин Распутин, 15 марта ему бы исполнилось 78 лет

Новости России. Российский писатель умер 14 марта в Москве, не дожив дня до 78-летия.

Валентин Распутин скончался в одной из московских клиник, так и не выйдя из комы.

В своем завещании Валентин Григорьевич попросил родных и близких похоронить его рядом с женой и дочерью на родной земле в Иркутске.

Его называли патриархом деревенской прозы. А рассказы и повести «Прощание с Матерой», «Живи и помни», «Уроки французского» зачитывали до дыр.



Распутин никогда не отступал от своих принципов, а если считал, что что-то сделал не так – не стесняясь, признавал это публично.



На страницах произведений и в жизни Распутин отстаивал справедливость. Писатель отчаянно боролся за чистоту Байкала, выступал против строительства на нем промышленных предприятий.

Он не любил давать интервью. А уж тем более рассказывать о личном.

Известно, что здоровье Распутина подкосилось после того, как он пережил две серьезные утраты.

В 2006 году в автокатастрофе погибла его дочь, а в 2012 году после продолжительной болезни скончалась жена. Валентин Григорьевич часто лежал в больницах.



Валентин Распутин, писатель (в одном интервью):

Русская деревня по-прежнему уничтожается. Язык и традиции тоже. Многое решают деньги. Но надежда остается. Сегодня другие взаимоотношения между людьми. Равнодушия стало больше. Каждый думает только о себе, особенно в Москве это очевидно. В Иркутске в меньшей степени такие вещи проявляются. Жизнь не становится лучше.