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Ураган в Бельгии сорвал концерт Кончиты Вурст

11 августа 2014 13:28
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Новости Бельгии. В минувшие выходные, 9 - 10 августа, по Западной Европе прошлись отголоски урагана Берта, вызвав череду ураганов в Бельгии. Пострадали минимум 23 человека.

На севере королевства в объятиях стихии оказался город Антверпен, вместе с выступавшей там на центральной площади победительницей конкурса «Евровидение-2014» - ныне известной на весь мир бородатой женщиной (см.видео).

Из-за сильных порывов ветра Кончите Вурст пришлось прервать концерт.

Сильно досталось и селу Марбэ на юго-востоке Бельгии. Там из-за стихии обрушилась конструкция цирка-шапито.

В цирке шло представление. Пострадали 12 человек. Более 500 эвакуированы.

Последствия урагана устраняют по всей стране.

К слову, пока в Западной Европе бушуют ураганы, в Беларуси которую неделю стоит аномальная жара. Сейчас в стране объявлен 5 – самый высокий – уровень пожароопасности. В Гомельской области только за один день выгорело почти 10 гектаров леса. В Минской области горят леса и торфяники.

Во всех областях Беларуси введен полный запрет на посещение лесов.

# происшествия # Ураганы # Евровидение-2014

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