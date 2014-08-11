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Вандал, который украл и сжег фоторадар в Быховском районе, нарушал ПДД более 60 раз

11 августа 2014 10:31
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Новости Беларуси. Правоохранителями Могилевской области задержаны вандалы, уничтожившие камеру фотофиксации в деревне Чечевичи Быховского района.

Фоторадар украли, сожгли и выбросили в лесу.

Об инциденте правоохранители узнали из СМИ, так как владельцы оборудования в милицию не обращались.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были получены данные в отношении трех жителей города Могилева, которые привлекались ранее за нарушение Правил дорожного движения.

Один из подозреваемых привлекался за нарушение ПДД более 60 раз!

Александр Васильев,полковник милиции, и.о. начальника УВД Могоблисполкома:
Сотрудниками уголовного розыска осуществлено их фактическое задержание. Местонахождение третьего устанавливается.

Уже получены первые показания по обстоятельствам преступления. Специалистами Следственного комитета проводятся процессуальные действия в закреплении и получении дополнительных доказательств по данному факту, ущерб от которого оценен, как особо крупный.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 218 УК Республики Беларусь.

Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

К слову, в Могилевской области случаи порчи такой аппаратуры далеко не единичны. Так, прибор, расположенный по проспекту Шмидта в городе Могилеве, сорвали со столба, по проспекту Мира в фоторадаре закрасили объектив. А на трассе Могилев-Бобруйск камера фотофиксации была обстреляна. Огонь по ней по неизвестным причинам открыл один из водителей (см.видео).

Одна дорожная камера стоит 25 тысяч евро.

# происшествия # Правила дорожного движения # Александр Васильев

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