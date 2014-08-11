Солигорск: женщина на BMW сбила девочку на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Перекресток ул. Судиловского и Молодежной в Солигорске. Девочка с мамой переходили дорогу по пешеходному переходу. Девочка шла чуть впереди.

Автомобиль BMW, за рулем которого находилась молодая женщина, не успел снизить скорость и сбил ребенка.

К счастью, девочка жива. С травмами ее госпитализировали.

Напомним, в прошлом месяце аналогичное происшествие в Жодино едва не закончилось трагедией: автомобиль сбил мальчика. 10-летний пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Водитель машины не заметил его – в результате ребенок госпитализирован с травмой головы и многочисленными переломами. Смотрите видео.

В 2014 году количество несовершеннолетних, пострадавших во время дорожно-транспортных происшествий, по сравнению с 2013 годом увеличилось почти в два раза.

Ответственность за детей несут взрослые, которые вовремя должны объяснять правила поведения на дороге.