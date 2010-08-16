Ураган, пронесшийся по Беларуси на неделе, превратил леса в природные кладбища

В Беларуси до сих пор ликвидируют последствия урагана, пронесшегося по стране на неделе. Километры линий электропередач, десятки домов и гектары поваленного леса. Кроме аномальной жары, это лето запомнится белорусам также сразу несколькими ураганами.

Едва регионы оправились от последствий июльского разгула стихии, как на этой неделе вновь ветер показал недюжую силу.

На стыке недель ураган прошел, как отрезал: нанес Беларуси визит с оглушительными последствиями.

Когда ветер начал заметно превышать скорость, Валентина Сергеевна с семьей притормозили как раз на краю леса. Вспоминает: в тот вечер даже казалось, что их автомобиль вот-вот отправится в свой последний полет. Огромные деревья приземлялись в каких-то метрах от машины.

Сегодня она здесь в первый раз после смены природных декораций. Валентина Сергеевна и не думала, что ее грибные тропы можно так надежно скрыть от посторонних глаз.

Теперь сотням сотрудников лесхозов приходится не спасать, а вывозить теперь уже мертвый лес.

Юрий Шумский, директор Березинского лесхоза:

Древесина пойдет на экспорт. Цена сейчас на нее хорошая, спрос — тоже.

Но сотруднику лесхоза Адаму Адамовичу о финансовой составляющей сейчас думать сложно. Ему просто обидно, что земля, которую всего несколько дней назад было чуть видно из-за деревьев, сейчас куда больше напоминает природное кладбище.

Свой последний покой десятки деревьев нашли и на кладбище под Червенем. Стволы и массивные ветки летели прямо на могилы. Но и здесь не обошлось без природной мистики. К примеру, этот крест снесло почти наполовину, хотя визуально сосна до него даже не долетела. И, напротив, около надгробия по соседству лесная махина, которая стопроцентно летела сверху, смяла ограду, но каким-то чудом не затронула крест (см. видео к сюжету — ред.).

Ветер в одну ночь словно провел здесь свои страшные похороны. Валентина Ивановна пока не знает, насколько пострадали могилы ее родных. Пробираться между оградами получается с трудом. Упавшие деревья будто поставили крест на десятках местных надгробий. Рядом с не тронутыми стихией могилами — заваленные полностью.

Здесь дерево разделило две фотографии, здесь — словно прошло насквозь, но могилы близких Валентины Ивановны лишь засыпаны ветками. Женщина верит: это чудо — такое же, как произошло и у Терезы Манулик. Только в ее случае уцелеть удалось не мертвым, а живым. Куски шифера летели с такой силой, что его обломки даже врезались в землю. Тереза рассказывает, что до сих пор собирает крышу в огороде.

Эта деревня не намного сильнее других, но все же очень пострадала от пока последнего урагана. Местные рассказывают: ветками, стволами и обломками было завалено все: и дворы, и крыши, и дороги. Если бы не спасатели, село еще долго напоминало бурелом.

Василий Бойко, начальник Червенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

В основном, расчищали проезды для пожарной техники, скорой помощи, милиции по населенным пунктам, убирали деревья там, где упали на жилые дома.

Уже в ту самую чрезвычайную ночь в районе создали оперативный штаб и выехали в пострадавшие деревни, чтобы понять, где помощь нужна больше всего. А вот в селе Причалесня — это в Гомельской области — содействия от местной власти ждут до сих пор. До сих пор — это с момента еще прошлого, июльского урагана.

За две недели крышу, конечно, застелили — дети помогли. Но воспоминания Марии Ильиничны новым шифером не перекроешь. Она и сегодня словно переживает ту страшную ночь.

После урагана свет в их дом провели довольно быстро, но потом помощь от сельсовета — как ветром сдуло. В итоге, ветки, которые летали над селом две недели назад, там же и приземлились.

Председатель сельсовета, оказалось, сама как ураган: сразу в нескольких селах. Встретиться с Ниной Левковец получилось только на дороге. Там же и спросили: почему зачистка пока на полпути.

Нина Левковец, председатель Меркуловичского сельского исполнительного комитета:

Дрова вывезли, осталось только вывезти ветки. Много обращений по кладбищам. Людям говорили, что будет техника выделяться, но пусть немного потерпят.



Зато у Нины Ивановны во дворе — целый десант. Сначала приземлился старый тополь, потом — молодые электрики.

«Конец света» здесь наступил после падения огромного дерева. Корни в высоту — почти как сам дом. Тополь снес провода, забор и подмял под себя сарай соседа. Сейчас то, что осталось от постройки — под стволом. Правда, Нина Ивановна уверена: слишком легко отделались.

Электрики пообещали, что свет в деревне появится через несколько часов. Но это село у них, безусловно, не последнее. Так что погода в их домах пока зависит от прогнозов той самой погоды.

Ольга Бакланова, Анастасия Корниенко, Сергей Курков и Виталий Петрашевский. Телекомпания СТВ.