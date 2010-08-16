Ураган, пронесшийся по Беларуси на неделе, превратил леса в природные кладбища

Едва регионы оправились от последствий июльского разгула стихии, как на этой неделе вновь ветер показал недюжую силу.
На стыке недель ураган прошел, как отрезал: нанес Беларуси визит с оглушительными последствиями.
Когда ветер начал заметно превышать скорость, Валентина Сергеевна с семьей притормозили как раз на краю леса. Вспоминает: в тот вечер даже казалось, что их автомобиль вот-вот отправится в свой последний полет. Огромные деревья приземлялись в каких-то метрах от машины.
Сегодня она здесь в первый раз после смены природных декораций. Валентина Сергеевна и не думала, что ее грибные тропы можно так надежно скрыть от посторонних глаз.
Теперь сотням сотрудников лесхозов приходится не спасать, а вывозить теперь уже мертвый лес.
Юрий Шумский, директор Березинского лесхоза:
Древесина пойдет на экспорт. Цена сейчас на нее хорошая, спрос — тоже.
Но сотруднику лесхоза Адаму Адамовичу о финансовой составляющей сейчас думать сложно. Ему просто обидно, что земля, которую всего несколько дней назад было чуть видно из-за деревьев, сейчас куда больше напоминает природное кладбище.
Свой последний покой десятки деревьев нашли и на кладбище под Червенем. Стволы и массивные ветки летели прямо на могилы. Но и здесь не обошлось без природной мистики. К примеру, этот крест снесло почти наполовину, хотя визуально сосна до него даже не долетела. И, напротив, около надгробия по соседству лесная махина, которая стопроцентно летела сверху, смяла ограду, но каким-то чудом не затронула крест (см. видео к сюжету — ред.).
Ветер в одну ночь словно провел здесь свои страшные похороны. Валентина Ивановна пока не знает, насколько пострадали могилы ее родных. Пробираться между оградами получается с трудом. Упавшие деревья будто поставили крест на десятках местных надгробий. Рядом с не тронутыми стихией могилами — заваленные полностью.
Здесь дерево разделило две фотографии, здесь — словно прошло насквозь, но могилы близких Валентины Ивановны лишь засыпаны ветками. Женщина верит: это чудо — такое же, как произошло и у Терезы Манулик. Только в ее случае уцелеть удалось не мертвым, а живым. Куски шифера летели с такой силой, что его обломки даже врезались в землю. Тереза рассказывает, что до сих пор собирает крышу в огороде.
Эта деревня не намного сильнее других, но все же очень пострадала от пока последнего урагана. Местные рассказывают: ветками, стволами и обломками было завалено все: и дворы, и крыши, и дороги. Если бы не спасатели, село еще долго напоминало бурелом.
Василий Бойко, начальник Червенского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:
В основном, расчищали проезды для пожарной техники, скорой помощи, милиции по населенным пунктам, убирали деревья там, где упали на жилые дома.
Уже в ту самую чрезвычайную ночь в районе создали оперативный штаб и выехали в пострадавшие деревни, чтобы понять, где помощь нужна больше всего. А вот в селе Причалесня — это в Гомельской области — содействия от местной власти ждут до сих пор. До сих пор — это с момента еще прошлого, июльского урагана.
За две недели крышу, конечно, застелили — дети помогли. Но воспоминания Марии Ильиничны новым шифером не перекроешь. Она и сегодня словно переживает ту страшную ночь.
После урагана свет в их дом провели довольно быстро, но потом помощь от сельсовета — как ветром сдуло. В итоге, ветки, которые летали над селом две недели назад, там же и приземлились.
Председатель сельсовета, оказалось, сама как ураган: сразу в нескольких селах. Встретиться с Ниной Левковец получилось только на дороге. Там же и спросили: почему зачистка пока на полпути.
Нина Левковец, председатель Меркуловичского сельского исполнительного комитета:
Дрова вывезли, осталось только вывезти ветки. Много обращений по кладбищам. Людям говорили, что будет техника выделяться, но пусть немного потерпят.
Зато у Нины Ивановны во дворе — целый десант. Сначала приземлился старый тополь, потом — молодые электрики.
«Конец света» здесь наступил после падения огромного дерева. Корни в высоту — почти как сам дом. Тополь снес провода, забор и подмял под себя сарай соседа. Сейчас то, что осталось от постройки — под стволом. Правда, Нина Ивановна уверена: слишком легко отделались.
Электрики пообещали, что свет в деревне появится через несколько часов. Но это село у них, безусловно, не последнее. Так что погода в их домах пока зависит от прогнозов той самой погоды.
Ольга Бакланова, Анастасия Корниенко, Сергей Курков и Виталий Петрашевский. Телекомпания СТВ.