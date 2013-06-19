Уголовное дело об утоплении двух малолетних детей в Солигорске раскрыто

Новости Беларуси. Трагедия в солигорской квартире произошла в декабре прошлого года. Подробности этой истории до сих пор будоражат слух.

Тела собственных детей в ванной по приходу домой с работы обнаружил отец. Согласно заключению экспертов, причина их смерти – утопление. По информации Следственного комитета, семья была благополучной. 30-летний житель Солигорска и 23-летняя уроженка Малориты в браке около 4 лет. Женщина находилась в декретном отпуске. Последний раз муж видел её утром 10 декабря (смотрите видео).

Сегодня, Управлением Следственного комитета по Минской области прекращено предварительное расследование по этому уголовному делу. В ходе осмотра места происшествия, допросов свидетелей установлено, что убийство детей совершила их мать.

Женщина в течение нескольких месяцев страдала расстройством психики, неоднократно грозилась покончить жизнь самоубийством. После совершения преступления она скрылась, в связи с чем была объявлена в розыск. 16 апреля труп обвиняемой был обнаружен на территории садового участка вблизи Солигорска. Смерть женщины наступила от общего переохлаждения организма.

