Ударил кулаком в лицо и ногой в живот. Завершено расследование дела об избиении сотрудника метрополитена в Минске

Новости Беларуси. Нетрезвый мужчина избил сотрудника службы безопасности Минского метрополитена. Последний выполнял свои должностные обязанности и не пропустил на станцию пьяного человека.

По сведениям УСК по Минску, завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего нападавшего. Инцидент произошёл днём 13 ноября прошлого года. Инспектор не пустил нетрезвого гражданина на станцию метро «Уручье». Мужчина начал возмущаться.

Марина Дранькова, официальный представитель УСК по Минску:

Для разрешения конфликтной ситуации инспектор вызвал на место наряд патрульно-постовой службы милиции. Однако обвиняемый до его прибытия покинул вестибюль. Вскоре мужчина вернулся и нанес сотруднику метрополитена удар кулаком в лицо, а после его падения на пол – ногой в область живота.