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В Толочине нетрезвый водитель на служебном авто сбил пьяного пешехода

08 февраля 2018 07:59
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Новости Беларуси. Днём 7 февраля в Толочине на пешеходном переходе был сбит нетрезвый мужчина.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 63-летнего пенсионера госпитализировали в оршанскую больницу с открытым переломом ноги.

В ходе расследования произошедшего стало известно, что за рулём машины находился 50-летний мужчина. Транспортное средство принадлежит предприятию районного центра. Гражданин занимался ремонтом служебного автомобиля и решил съездить домой за недостающим инструментом. В крови водителя содержалось 0,7 промилле алкоголя.

На неделе в Бресте был сбит ребёнок на пешеходном переходе.

11-летний мальчик переходил дорогу на зелёный свет – здесь подробности.

# происшествия # Авария в Витебской области

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